Ismael Bennacer, durante il Meet&Greet con i tifosi, ha parlato della possibile convocazione in Coppa d’Africa e ha detto che l’accetterebbe, se dovesse arrivare. Secondo Tuttomercatoweb.com, il giocatore algerino del Milan avrebbe poi parlato delle proprie condizioni fisiche, dicendo: “Sto bene, sono contento perché è un mese che sono rientrato. Piano piano ritroverò il ritmo. Il ginocchio è ok quindi sono contento”. Il centrocampista ha proseguito parlando anche di Europa League: “Voglio dare il mio contributo anche in Europa. L’Europa League è una competizione importante, darò il massimo per dare il mio contributo alla squadra”.

Bennacer | Le parole su Ibrahimović

Bennacer, secondo TMW, ha espresso anche la propria opinione sul ritorno di Zlatan Ibrahimović in casa Milan: “Ibra resta Ibra anche se non gioca più”.

Il centrocampista, fiducioso dell’aiuto dello svedese, ha concluso: “Ha una mentalità vincente. Ci darà qualcosa in più”.