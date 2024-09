Milan, Bennacer out: le alternative sono già in casa

Ismael Bennacer ha lasciato presto il ritiro dell’Algeria dopo essersi infortunato in allenamento. Secondo il “Corriere dello Sport”, il primo accertamento in patria avrebbe evidenziato un infortunio al polpaccio di terzo grado, ma tutto dovrà essere confermato in una serie di nuovi esami strumentali a cui il giocatore sarà sottoposto nelle prossime ore a Milano.

Milan, i nomi per sostituire Bennacer

Se l’entità dell’infortunio venisse confermata, il centrocampista rossonero rischierebbe di restare fuori per circa tre mesi, il che inciderebbe ovviamente sulle opzioni di Fonseca. Il Milan però punta sui giovani. Soprattutto Silvano Vos, appena arrivato dall’Olanda, ha già attirato l’attenzione dopo soli 45 minuti di gara contro il Carpi: può giocare in Serie A, ma non in Champions League. Invece, Kevin Zeroli potrebbe essere a disposizione per entrambe le competizioni.