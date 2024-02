Milan, Bennacer recuperato per il Frosinone | L’algerino torna arruolabile

Il Milan si prepara al ritorno in campo di Ismael Bennacer. L’algerino ha recuperato completamente dal problema muscolare all’adduttore patito con la nazionale algerina e ieri si è allenato con i compagni a Milanello.

Milan, Bennacer ci sarà con il Frosinone

Il rientro in campo dell’algerino contro il Frosinone, sabato alle 18, è quindi inevitabile. Inoltre, il ritorno dell’ex Empoli permetterà a Pioli di aumentare le rotazioni in mediana. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, il Milan aggiungerà Bennacer alla lista dei convocati per l’Europa League, a partire dalla doppia sfida contro il Rennes.