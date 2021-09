Il giocatore si ferma in allenamento, niente Champions per lui

Ibrahimovic salta il Liverpool

Brutte notizie per Pioli e i tifosi del Milan, per la trasferta di Liverpool non ci sarà Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese ha accusato una sofferenza al tendine d’Achille e lo staff medico ha deciso di tenerlo a casa a scopo precauzionale. Niente Champions per il gicante rossonero, e scelte obbligate in attacco per l’allenatore milanista.