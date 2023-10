La prima partita con il Milan di Marco Pellegrino non è stata affatto tra gli esordi migliori. Nella gara con il Napoli, il giovane è sceso in campo, subentrando all’infortunato Kalulu, il quale ha riportato un problema al ginocchio, al diciannovesimo minuto; ha commesso un errore sulla rete dell’attaccante Politano e non si è mai dimostrato sicuro a pieno. Come se non bastasse, il difensore argentino, è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un problema fisico che, secondo quanto è stato riportato da La Gazzetta dello Sport, si tratterebbe di una distorsione alla caviglia. Il Milan attualmente si trova senza centrali disponibili, considerando che Thiaw è stato squalificato, e che anche il danese Kjaer è fuori per un infortunio. L’esordio in Serie A di Pellegrino è stato molto sfortunato per lui stesso e per la squadra, anche per il fatto che il Napoli è riuscito a pareggiare e la partita si è conclusa sul 2 a 2.

Mila, buon esordio per Pellegrino

Il primo gol del match si è visto al ventiduesimo minuto con un brillante colpo di testa di Olivier Giroud, il quale ha saputo sfruttare un assist di Pulisic ed è tornato a segnare. Il Napoli ha sfiorato il pareggio al 27’ con Politano che non è riuscito a insaccare la palla dopo aver ricevuto un cross basso. Il Milan ha raddoppiato al trentunesimo minuto con il solito Giroud, anche questa volta con un colpo di testa vincente, grazie a un traversone partito da Calabria, che ha sorpreso Meret.

Nel secondo tempo il Napoli si è visto subito pericoloso e al 50’ Politano ha siglato il primo gol partenopeo dell’incontro, con assist di Di Lorenzo, dopo un doppio dribbling, e un sinistro molto potente, davanti al quale il portiere avversario non ha potuto nulla. Marco Pellegrino al 68’ ha sfruttato un calcio d’angolo, colpendo la palla di testa, ma con conclusione centrale. Al 63’ Raspadori ha portato il Napoli sul 2 a 2 grazie a un gran destro su punizione. Pellegrino, zoppicando, è uscito dal campo, lasciando il proprio posto a Florenzi all’ottantasettesimo. Il Milan al 91’ ha fallito una ghiotta occasione da gol con Calabria intervenuto con un colpo di testa.

La partita è terminata al 95’ dopo una parata di Magnan su conclusione di K’varatskhelia. I rossoneri hanno sprecato diverse occasioni e ora si trovano terzi in classifica, a tre punti dall’Inter capolista e di un solo punto dietro la Juventus.