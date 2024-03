Milan, Camarda: futuro in bilico | Le ultime

All’interno della società rossonera è sempre più sentito il tema del contratto di Francesco Camarda, attaccante classe 2008 che non ha ancora firmato il primo contratto da professionista della sua carriera. Il Milan potrebbe aspettare fino alla fine della stagione per la firma del ragazzo, rendendo il nuovo accordo valido fino al 2027.

Milan, attenzione all’interesse estero per Camarda

Intanto, secondo la Gazzetta dello Sport, cresce l’interesse per il giovane rossonero anche dall’estero. Il Dortmund è stato il primo club ad attivarsi per avere informazioni sulla situazione, ma potrebbe esserci un imminente derby di Manchester. Le regole post Brexit non consentono l’arrivo in Inghilterra dei sedicenni, ma l’operazione potrebbe essere impostata tramite prestito o trasferimento ad una seconda squadra. Oltretutto si legge che il City potrebbe in questo senso sfruttare i suoi legami con il Palermo, una delle tante società della galassia city Group.