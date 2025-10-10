Mauricio Pochettino ha dichiarato che deciderà solamente nel pre-partita se schierare o meno il numero 11 rossonero, non aggiungendo nessun particolare, ma soprattutto non aggiungendo nulla riguardo un presunto problema fisico. Potrebbe non trattarsi di un infortunio grave, ma di tenerlo a riposo a livello precauzionale.

Pulisic, essenziale per il Milan che dall’Italia osserva e attende notizie al riguardo. L’attaccante americano è uno dei perni principali dell’offensivo rossonero: è stato protagonista di un inizio di stagione devastante con 6 gol e 2 assist in 8 partite giocate tra Serie A e Coppa Italia. Uno stop potrebbe rivelarsi una brutta tegola per il Diavolo diretto da Max Allegri.