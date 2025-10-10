Non arrivano buone notizie dagli USA, dal ritiro degli Stati Uniti arriva un piccolo allarme per il Milan. Questa sera gli USA affronteranno in amichevole l’Ecuador, ma Christian Pulisic non si è allenato con il gruppo degli americani, in più non dovrebbe neppure partire titolare.
Milan, possibile allarme per Pulisic?
Mauricio Pochettino ha dichiarato che deciderà solamente nel pre-partita se schierare o meno il numero 11 rossonero, non aggiungendo nessun particolare, ma soprattutto non aggiungendo nulla riguardo un presunto problema fisico. Potrebbe non trattarsi di un infortunio grave, ma di tenerlo a riposo a livello precauzionale.
Pulisic, essenziale per il Milan che dall’Italia osserva e attende notizie al riguardo. L’attaccante americano è uno dei perni principali dell’offensivo rossonero: è stato protagonista di un inizio di stagione devastante con 6 gol e 2 assist in 8 partite giocate tra Serie A e Coppa Italia. Uno stop potrebbe rivelarsi una brutta tegola per il Diavolo diretto da Max Allegri.