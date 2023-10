Continua ancora a far parlare di sè l’ex Milan Sandro Tonali, che implicato nella bufera calcio scommesse, avrebbe tradito il primo amore.

Milan, nuove accuse Tonali

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Tonali attuale New Castle, avrebbe ammesso di aver scommesso sul Milan quando giocava in maglia rossonera. Ma non si prefigurerebbe l’illecito sportivo in quanto, il giocatore, infatti, avrebbe scommesso sui rossoneri vincenti, nelle gare nelle quali non era sceso in campo. Scommettere sulla propria squadra, però, costituirebbe un’aggravante per la Procura FIGC, che potrebbe optare per una squalifica più lunga rispetto a quella decisa per lo juventino Fagioli.