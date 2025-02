Il giocatore non si è ambientato in Premier League, pronti all'assalto sia dall'Arabia che i rossoneri

Il futuro di Darwin Nunez al Liverpool sembra essere a un bivio: il club è disposto ad ascoltare le offerte per l’attaccante uruguaiano già dalla prossima estate. Tra i vari club alla finestra ci sarebbe anche il Milan che punta a rinforzare la propria rosa ancora di più.

Milan, Nunez per completare il 4-4-2 di Conceiçao

Sebbene Núñez sia arrivato ad Anfield con grandi aspettative dopo aver firmato dal Benfica, il suo adattamento al calcio inglese è stato piuttosto irregolare. L’interesse per Núñez arriva da diversi fronti, oltre all’Arabia Saudita, una delle destinazioni più menzionate è Milano.

Il Milan, per Núñez, si piazza in prima linea; i rossoneri seguono il giocatore dai tempi del Benfica. Il costo è alto, 60 milioni, ma la società potrebbe passare all’azione in caso di addio a Rafael Leao. Il Milan, con Nunez in organico, andrebbe a completare il 4-4-2 di Conceiçao insieme a Gimenez, Pulisic e Joao Felix.