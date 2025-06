Il Milan ha intenzione di costruire una grande rosa per la stagione in arrivo e, dopo aver arruolato Luka Modric, Allegri ha ben pensato di chiamare un suo ex pupillo con il quale ha lavorato benissimo alla Juve: Adrien Rabiot.

Milan, tanti i nomi per Allegri, ma in pole c’è il francese

A Via Aldo Rossi stanno lavorando incessantemente per nuovi colpi di mercato, il profilo di Samuele Ricci non va messo in disparte, la trattativa col Torino va avanti da mesi, e in quel ruolo piace pure Nicolò Rovella della Lazio. Ma a quanto pare Massimiliano Allegri, probabilmente vorrebbe Adrien Rabiot.