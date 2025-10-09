Max Allegri ha preteso che il Milan puntasse ancora su Leao dopo la stagione passata non ai livelli che avrebbe dovuto. Il tecnico ha puntato su di lui che, a quanto pare, non risponde positivamente. Dopo gli acciacchi fisici, il giocatore ci si mette anche il suo carattere.

Milan, ultimatum a Leao

Se Leao non dovesse darsi una svegliata, rischia il posto da titolare ed il Milan non sembra più disposto ad aspettare i suoi tempo. A quanto pare, dopo l’incontro tra i due, il tecnico sembra aver dare un ultimatum all’attaccante, soprattutto dopo la gara contro la Juventus. Il tecnico ha suggerito al giocatore di darsi una svegliata, oppure si ragionerà di conseguenza. Allegri sembra non aver gradito l’atteggiamento con cui Leao ha approcciato la gara contro i bianconeri.

Leao dovrà fare molta attenzione, anche perché le alternative ad Allegri non mancano. Il tecnico toscano può affidarsi a Pulisic, Nkunku e Gimenez. Questi ultimi due hanno mostrato più volte il proprio valore e dato forti segnali di crescita, guadagnandosi anche la fiducia di Allegri. Contro la Fiorentina, potrebbe toccare nuovamente ad uno fra l’ex Chelsea e l’ex Feyenoord.