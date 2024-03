Milan, difesa da sistemare | Chi entra e chi esce in estate, occhi puntati sulla Premier

Il Milan vuole sistemare la difesa in estate e mette gli occhi sulla Premier League. Da lì potrebbe arrivare il colpo in retroguardia.

Non solo l’attaccante, grande obiettivo del mercato estivo del Milan, ma anche e soprattutto la difesa, martoriata dagli infortuni nella stagione in corso e meno sicura rispetto agli anni passati. Per questo il Milan in estate deve intervenire nel reparto arretrato cambiando qualcosa, inserendo almeno un nuovo innesto per rafforzare il reparto.

Kalulu e Kjaer ai saluti, occhi puntati su Chalobah e Kiwior

A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che parla innanzitutto di Pierre Kalulu nuovamente ai box per la distrazione del collaterale mediale del ginocchio destro rimediata domenica contro il Verona che lo terra fuori un mese, dopo i quattro saltati tra ottobre e febbraio. Nel caso in cui in estate dovesse arrivare una buona offerta, l’ex Lione potrebbe partire. A fine stagione, salvo clamorosi colpi di scena, saluterà sicuramente Simon Kjaer, a cui non verrà rinnovato il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Per rimpiazzare gli uscenti, il Milan ha messo gli occhi (e non da oggi) su Chalobah del Chelsea, che ha una valutazione di 10-15 milioni di euro, e Kiwior dell’Arsenal, il quale ha già giocato in Italia con la maglia dello Spezia.

Quasi certamente saranno invece confermati Matteo Gabbia, Malick Thiaw e Fikayo Tomori, con quest’ultimo che potrebbe andar via solo nel caso in cui dovesse arrivare a Casa Milan una proposta davvero irrinunciabile.