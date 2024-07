Milan, difficoltà per Fofana: ora i rossoneri irrompono su Lazar Samardzic

Il Milan si muove su più fronti. A centrocampo si cerca uno sulla mediana che possa completare il reparto: considerate le difficolta per Fofana del Monaco, richiesta di 25 milioni a fronte dell’offerta rossonera di 10, il club di Milanello valuta una nuova opzione. Ibra & company piombano su un protagonista della nostra Serie A: Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese classe 2002 che solo 11 mesi fa era ad un soffio da approdare all’altra riva del Naviglio.

Milan, la distanza con il Monaco per Fofana resta: primi contatti per Lazar Samardzic

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan s’è già portata avanti presentando sia un’offerta al ragazzo che alla società friulana e adesso attende una risposta. Samardzic è considerato alternativo a Fofana: con quest’ultimo c’è già l’accordo, ma le resistenze della società transalpina nelle ultime ore hanno fatto salire le quotazioni dell’ex Lipsia.

Di Samardzic ieri il suo ex allenatore Gabriele Cioffi ha parlato così: “Lui ha sofferto una stagione particolare: ad agosto, per giorni interi, sembrava già dell’Inter, poi a gennaio è arrivato il Napoli… Per un giovane non è facile. Forse la continuità è venuta a mancare perché lo percepivo in un certo modo: un giocatore è anche emozioni, non è che si accende o si spegne a comando. E la condizione, così come la prendi veloce, è facilissima da perdere… Ci sono stati dei periodi particolari, in cui si contavano i minuti, che poi sono diventati giorni e infine mesi. Samardzic ha un grande potenziale, le voci l’hanno condizionato ma per me può diventare speciale, un giocatore da big”.