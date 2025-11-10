Milan, dopo la sosta rientra Rabiot: i numeri cambiano con il francese in campo

La formazione di Allegri affronta la sosta concentrandosi sul recupero dei giocatori chiave in vista del derby contro l’Inter nel primo match dopo la sosta. Dopo il rientro di Pulisic, Allegri potrà riabbracciare pure Adrien Rabiot. Il centrocampista francese infatti tornerà a disposizione dopo un infortunio al polpaccio che lo ha tenuto lontano dal campo per circa un mese, Rabiot in campo contro l’Inter per il derby della Madonnina.

La presenza di Rabiot in campo cambia tutto e alza l’asticella, di conseguenza il suo ritorno è fondamentale per i rossoneri. L’importanza del centrocampista francese è dimostrata dai numeri: con lui in campo, sono arrivate tre vittorie e un pareggio. Se poi si valuta anche il Milan con la presenza di Pulisic in campo, si contano quattro vittorie e un pareggio.