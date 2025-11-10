Milan, dopo la sosta rientra Rabiot: i numeri cambiano con il francese in campo

Il Milan fa fatica a tenere il passo. Mentre la concorrenza riesce a correre e tenere il passo in classifica, la formazione di Allegri non riesce e, dopo aver perso diversi punti con le piccole del campionato, i rossoneri perdono la testa della classifica e oggi sono al terzo posto, pari punti con il Napoli (22). Allegri dovrà fare gli straordinari per portare a livello la sua squadra.
Milan, rientro Rabiot essenziale: il francese torna dopo la sosta
La formazione di Allegri affronta la sosta concentrandosi sul recupero dei giocatori chiave in vista del derby contro l’Inter nel primo match dopo la sosta. Dopo il rientro di Pulisic, Allegri potrà riabbracciare pure Adrien Rabiot. Il centrocampista francese infatti tornerà a disposizione dopo un infortunio al polpaccio che lo ha tenuto lontano dal campo per circa un mese, Rabiot in campo contro l’Inter per il derby della Madonnina.
La presenza di Rabiot in campo cambia tutto e alza l’asticella, di conseguenza il suo ritorno è fondamentale per i rossoneri. L’importanza del centrocampista francese è dimostrata dai numeri: con lui in campo, sono arrivate tre vittorie e un pareggio. Se poi si valuta anche il Milan con la presenza di Pulisic in campo, si contano quattro vittorie e un pareggio.