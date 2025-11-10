Inter, Chivu pensa a guidare la suadra, la società pensa ai rinforzi

L’Inter viaggia ad alta velocità, sia in Europa che in campionato. Contro la Lazio, a San Siro, è arrivata una nuova vittoria e tre punti importanti, quelli che hanno permesso ai nerazzurri di agganciare la testa della classifica. Chivu ha messo su una squadra che entra in campo per dominare e che oggi appare da tutti i punti di vista più forte. E, mentre Chivu prepara la squadra giorno per giorno, la società pensa a nuovi rinforzi. Per gennaio potrebbe arrivare un nuovo difensore.

Inter, tre difensori nel mirino di Marotta

Cristian Chivu ha già saputo dare alla sua squadra una propria personalità. I nerazzurri sembrano essere rinati e stanno gestendo alla grande la stagione. In poche settimane, dominando in lungo e in largo, hanno agganciato la testa della classifica in Serie A e sono entrati nei primi otto della classifica di Champions League.

Ad Appiano Gentile urge la necessità di rinforzare la difesa. In campionato, a oggi, la retroguardia di Cristian Chivu ha incassato 12 reti, una in meno di quella di Simone Inzaghi l’anno scorso. Nella stagione della seconda stella però, a questo punto, la casella diceva appena 5. Intanto i difensore nerazzurri vanno in scadenza, da Bastoni a De Vrij, fino ad Acerbi. La società pensa già di correre ai riparti partendo da gennaio.

Diversi i profili seguiti, diverse le caratteristiche ricercate. Si inizia da Nathan Aké, difensore 30enne, 6 partite tra Premier e Champions, tra due mesi potrebbe lasciare il Manchester City. Contratto fino a giugno 2027, ma un Mondiale che non vuole lasciarsi sfuggire con l’Olanda. Non solo l’olandese, i nerazzurri sognano Marc Guehi, preferibile ad Aké perché ha 25 anni. Tra le pedine under 30, anche Dayot Upamecano, classe 1998, a cui il Bayern Monaco ha proposto, per ora senza successo, il rinnovo.