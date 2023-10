Al termine di un weekend che vede il Milan in testa alla classifica di Serie A. Il campionato si ferma per dare spazio alle nazionali e tornerà sui terreni di gioco tra meno di due settimane. I rossoneri ripartiranno dal big match con la Juve che si terrà a San Siro domenica 22 ottobre alle ore 20:45. Tra gli indisponibili in casa rossonera ci saranno due assenze molto importanti come Mike Maignan e Theo Hernandez.

Buone notizie per Pioli

L’infermeria potrebbe iniziare a svuotarsi nel corso di questa sosta. Infatti, certi del rientro e quindi convocabili contro i bianconeri sono Kjaer e Kalulu. Saranno, invece, da monitorare giorno per giorno gli infortuni di Loftus-Cheek e Krunic che faranno di tutto per rendersi già disponibili alla prima partita dopo la pausa.