Dopo la vittoria di Genova di ieri, i nazionali di Stefano Pioli partiranno questa mattina per raggiungere le proprie squadre mentre i restanti calciatori che si uniranno con il tecnico italiano, lo faranno solamente a partire da giovedì quando i rossoneri torneranno in campo per preparare la partita di domenica 22 ottobre contro la Juventus in programma a San Siro.