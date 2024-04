Milan e i numeri del derby, tabù da sfatare. Inter incubo rossonero

Come ricorda la Gazzetta dello Sport in edicola oggi, il derby in programma lunedì prossimo, 22 aprile, a San Siro alle 20.45 sarà il primo derby del 2024 tra il Milan di Stefano Pioli e l’Inter di Simone Inzaghi.

Milan, rossoneri in difficoltà

Il Milan chiude il 2023 con una sequenza molto negativa. Infatti, ha perso tutti e 5 i derby contro la squadra nerazzurra. L’Inter ha vinto la finale di Supercoppa Italiana (3-0 il 18 gennaio), in Serie A (1-0 il 5 febbraio, 5-1 il 16 settembre) e in semifinale di Champions League (2-0 il 10 maggio e 1-0 il 16 maggio). I rossoneri devono proprio cambiare rotta cercando di portare a casa un risultato positivo.