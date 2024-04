Il Milan ha perso la bussola per un po'. I rossoneri hanno ritrovato la strada verso il successo e non molleranno gli obiettivi in questo finale. Tutto pronto per il piazzamento in campionato e verso la finale di Europa League

Il Milan ha perso la bussola durante il campionato, un periodo in cui la formazione di Pioli sembrava aver buttato tutti i piani all’aria, per poi aver ritrovato la strada verso il successo nel rush finale. Nelle ultime giornate i rossoneri hanno dimostrato di avere ancora potere di decidere il finale di stagione dando il meglio sul campo.

Milan, Rafa Leao carico per il finale di stagione

La squadra di Stefano Pioli ha battuto una grande Fiorentina al Franchi. Non è stato semplice, ma l’impegno e la tenacia dei giocatori sembra essere venuta fuori. Al finale di stagione manca poco, in ballo c’è il piazzamento in seconda posizione in campionato, duello contro la Juve; e l’Europa League, che i rossoneri non hanno mai messo in bacheca trofei.

Nella sfida contro i Viola uno dei protagonisti è stato Rafa Leao, in cui è stato decisivo con un gol e un assist. L’attaccante portoghese ha poi dichiarato: “Ne abbiamo parlato con Pioli in queste settimane, non importa come si inizia ma in che modo si finisce. E noi vogliamo finire bene la stagione, senza rimpianti. Siamo in corsa in Europa League, che il Milan non ha mai vinto, e noi vogliamo vincere“.