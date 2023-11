L’esterno del Milan, Alessandro Florenzi è arrivato pochi minuti fa a Torino per essere interrogato dalla Procura. Il giocatore, iscritto nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica nell’ambito di un’inchiesta sul calcio scommesse, comparirà ora davanti alle autorità inquirenti. Il giocatore è accusato di abuso di attività di gioco e scommesse, un reato definito dall’articolo 4 della legge n.401 del 1989.

Calcioscommesse, il punto su Florenzi

Il procuratore Chiné non è sorpreso da questo nuovo sviluppo e si muoverà di conseguenza una volta che la giustizia avrà chiarito le sue indagini. Inoltre, si stima che i tempi saranno piuttosto brevi, come per gli altri giocatori coinvolti nel caso.

Come Fagioli e Tonali, anche Florenzi sarà squalificato se verrà provato il suo coinvolgimento nel calcio scommesse. Qualora non fosse così, il giocatore rossonero andrebbe incontro solo a sanzioni pecuniarie senza conseguenze sportive, come nel caso di Zaniolo.