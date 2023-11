Dopo i nomi di Tonali, Zaniolo e Fagioli, spunta anche il nome di Alessandro Florenzi, ex calciatore della Roma e ora al Milan. Questo è quanto riportato dall’AGI, che svela come il terzino è indagato per esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa e sarà ascoltato nei prossimi giorni così come è toccato a Zaniolo.