Milan, Florenzi: “Scudetto? Vedremo più avanti. L’Europa League è un obiettivo”

Alessandro Florenzi è stato intervistato da SportMediaset parlando di quanto accaduto nello scorso turno di campionato ad Udine, con gli spiacevoli episodi che hanno colpito Maignan e sugli obiettivi che la squadra si è posta. Ecco le sue parole.

Milan, le parole di Alessandro Florenzi

Su quanto accaduto ad Udine: “Siamo stati vicini a Mike, se non ci avesse detto che era pronto per rientrare, non lo avremmo fatto. Dopo la partita ne abbiamo parlato tra di noi e ci siamo fatti i complimenti per come l’abbiamo gestita“.

Sullo Scudetto e sull’Europa League: “Innanzitutto complimenti a Inter e Juve per il percorso quasi netto. Noi faremo il nostro percorso e poi a marzo-aprile vedremo. L’Europa League il Milan non l’ha mai vinta e per noi quest’anno è un obiettivo“.

Sull’impatto dei nuovi, in primis Okafor e Jovic: “Sono calati in modo eccezionale e dovevano solo ritrovare la condizione. Jovic non aveva neanche fatto la preparazione, Okafor ha avuto qualche stop and go fisico ma sono forti”.

Sul momento di Leao: “Da un campione come lui ci si aspetta sempre tanto ma fa girare la squadra a livello offensivo“.

Chi è il leader quando non c’è Ibra? “Ne abbiamo tanti compreso me. Il segreto secondo me è proprio questo, averne tanti con caratteristiche diverse“.