Milan, Fonseca non era a rischio nemmeno contro il Venezia | Il retroscena

I rossoneri agli ordini di Paulo Fonseca in vista della Champions League

“Avendo tre anni di contratto non credo che la sua posizione sia stata così sotto esame, perché si cercherà di portare avanti un progetto a lunga scadenza. Ma è chiaro che questa è una settimana in cui tutti si aspettano dei segnali. Dopo una partenza così brutta tra risultati, prestazioni, gol subiti è una bella notizia già non aver incassato gol e ora si riparte verso una situazione di maggior stabilità”.

Milan, avanti tutta con Fonseca

Sono queste le parole di Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, in merito alla posizione di Paulo Fonseca, allenatore del Milan. I rossoneri ora affronteranno Liverpool e Inter, anche se la situazione dopo la bella vittoria contro il Venezia, appare nettamente più tranquilla.