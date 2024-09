Milan, Fonseca pensa alle contromisure anti-Liverpool: pronta una maglia da titolare per Calabria e Morata

Oggi è il giorno: per il Milan torna la Champions League. Fonseca e la squadra, dato il badge che indica il numero 7 sul braccio dei giocatori, devono onorare questa competizione al massimo. E allora ecco che l’allenatore portoghese ha già in mente la formazione per sovvertire gli attacchi del Liverpool di Arne Slot, ospite questa sera a San Siro.

Milan, titolari Calabria e Morata: Emerson Royal e Abraham pronti a subentrare

Come riporta questa mattina Il Corriere dello Sport, l’unico ballottaggio riguarda la fascia destra di difesa: Davide Calabria è in pole su Emerson Royal per una maglia da titolare. Reduce da un piccolo problema alla gamba destra, il capitano rossonero stasera torna titolare per la serata più attesa dall’inizio della stagione. Come racconta sempre Il Corriere infatti, l’inserimento di Calabria sarebbe dovuto alle sue più spiccate qualità difensive, rispetto al compagno di reparto Emerson Royal, apparso in affanno anche contro il Venezia. In attacco pronto Alvaro Morata a guidare le manovre offensive, dopo esser appena tornato dall’infortunio. Scalpiterà invece dalla panchina Tammy Abraham, dopo aver iniziato molto bene la sua avventura rossonera: pronto a subentrare all’evenienza. In difesa torna Tomori, che si affiancherà a Pavlovic.