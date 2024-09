Milan, Fonseca sorride a metà: due top pronti a tornare in campo. Bennacer preoccupa

Il Milan di Fonseca ha iniziato la stagione con il freno a mano tirato: la classifica, i risultati e il gruppo squadra non hanno fatto sorridere i tifosi rossoneri. In più in infermeria anche quest’anno tocca guardare: la situazione non è drammatica (come nelle passate stagioni), ma con questo inizio a rilento sarebbe meglio avere tutti i pezzi da novanta a disposizione.

Milan, Morata pronto a tornare: panchina per lui con il Venezia | Per Bennacer si temono tre mesi di stop

Scalpitano per il rientro in campo Alvaro Morata e Malick Thiaw. I due hanno svolto ieri una sessione di allenamento personalizzata, ma la speranza per il centravanti spagnolo è di recuperarlo per la panchina contro il Venezia così da poterlo sfruttare a pieno regime dal Liverpool in avanti. Nel frattempo, con il Venezia giocherà Abraham, non partito con la sua nazionale e, dunque, a pieno regime di allenamenti con Paulo Fonseca. La foto di Ismael Bennacer sulla sedia a rotelle e con le stampelle in uno dei gate dell’aeroporto di Algeri ha spaventato un po’ tutti. La lesione al polpaccio comunicata dalla federcalcio algerina va confermata attraverso gli esami del club rossonero (in programma oggi), ma i dubbi, sono pochi: Bennacer potrebbe restar fuori per i prossimi tre mesi. Al suo posto nessn acquisto: arriveranno dal Milan Futuro Kevin Zeroli e Silvano Vos.