Milan, Gabbia: incognita sui tempi di recupero

Matteo Gabbia, pilastro della difesa milanista, è attualmente alle prese con un problema muscolare riscontrato durante una recente partita di Champions League. Gli esami medici iniziali hanno mostrato la presenza di un edema al polpaccio, zona particolarmente delicata. Questa situazione richiede ulteriori esami nei prossimi giorni per valutare con precisione l’entità dell’infortunio e stabilire il miglior percorso di recupero. La speranza è che si tratti di un semplice sovraccarico, che consentirebbe a Gabbia di rientrare rapidamente in campo; tuttavia, in caso di lesione muscolare, i tempi di recupero potrebbero allungarsi considerevolmente.

Milan, Gabbia torna a novembre

Per la squadra, la sua assenza rappresenta una sfida importante, data la necessità di avere una difesa solida in vista degli imminenti impegni di campionato e di coppa. Se tutto andrà per il meglio, il difensore potrebbe essere pronto per le partite cruciali di novembre, ma solo dopo essersi ristabilito pienamente per evitare rischi di ricadute. La gestione dell’infortunio si concentrerà quindi sul monitoraggio costante e su una ripresa graduale, che gli permetta di tornare in campo nelle migliori condizioni possibili.



Il percorso riabilitativo di Gabbia sarà seguito con attenzione dallo staff medico del Milan, che si prefigge di ottimizzare la ripresa senza accelerare i tempi. La sua evoluzione in termini di maturità e leadership ha reso Gabbia un elemento importante per la squadra, e il suo rientro sarà fondamentale per il club, che punta a continuare una stagione competitiva su più fronti.