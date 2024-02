Milan, Gabbia: “Vogliamo arrivare fino in fondo in Europa League. Con l’Atalanta sarà una gara importante”

Matteo Gabbia difensore rossonero ha parlato ai microfoni di “Sport Mediaset” sul momento del Milan e in particolare sull’Europa League, ecco le sue parole.

Milan, Gabbia: “L’Atalanta un test importante per noi”

“Siamo concentrati. Vedo una squadra viva e con un’anima forte, che ha voglia di far bene e dare sempre tutto. L’Atalanta è un test importante per il campionato e per noi, non solo una prova fondamentale per la fase difensiva. È una gara importante per il Milan“.

Poi sull’Europa League: “Vincere l’Europa League? Quando si gioca in una società come il Milan c’è sempre la voglia di dare tutto e raggiungere la vittoria. È Doveroso e noi come gruppo abbiamo questa volontà di andare fino in fondo nelle competizioni a cui partecipiamo”.

Poi sulle sue prestazioni: “In parecchie stagioni sono stato protagonista del Milan e mi sono sentito parte integrante di questa squadra. A volte ho giocato di più, a volte di meno anche a seconda delle scelte del mister. Quest’anno sono cresciuto e sono felice e sto cercando di fare del mio meglio per aiutare i compagni”.