Milan, i rossoneri hanno 5 punti in più rispetto allo scorso anno | La statistica

I rossoneri stanno facendo meglio rispetto alla passata stagione in termini di punti

Rispetto alla classifica dello scorso anno, il Milan ha 5 punti in più, rendimento decisamente in crescita pensando a quanti punti lo scorso anno di questi tempi ha perso la squadra di Pioli.

Milan saldo positivo, Juve 6 punti in più, Inter +13

Anche le prime della classifica Inter e Juventus rispetto alla scorsa stagione hanno fatto meglio in termini di punti. Nella zona champions invece tutte hanno fatto peggio dalle romane, Roma -6 e Lazio -5, dato leggermente in negativo quello dell’Atalanta che ha ottenuto solo 2 punti in meno rispetto alla scorsa stagione. Ma chi ha fatto veramente molto peggio, un vero e proprio crollo è il Napoli, con addirittura -24 punti rispetto alla grandissima cavalcata che fece lo scorso anno quando gli uomini di Spalletti vinsero il campionato. Le sorprese di questa stagione Bologna e Fiorentina ovviamente hanno totalizzato fino a questo momento rispettivamente +7 e +10 rispetto alla classifica della scorsa stagione.