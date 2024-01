Tra i tanti calciatori in uscita per il Milan, in queste ore c’è anche il nome di Davide Bartesaghi. Il terzino rossonero, sta trovando poco spazio con Pioli e vorrebbe giocare di più visto che sono diverse le squadre sul calciatore classe 2005.

Milan, Di Francesco vuole Cardinale

Diverse le squadre sul calciatore, a cominciare da Monza e Frosinone, che nelle prossime ore potrebbe chiedere in maniera ufficiale il calciatore di Pioli prima di lasciare il club di Gerry Cardinale.