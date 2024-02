Milan, il futuro di Giroud dipende dalla sua famiglia

Tutto fermo per il rinnovo di Giroud

In vista del prossimo anno, il Milan sta tenendo d’occhio il futuro di Giroud. Il contratto dell’attaccante francese scade a fine stagione, ma i rossoneri non avrebbero problemi a prolungarlo per un altro anno, viste le ottime prestazioni di questa stagione.

Milan, l’agente di Giroud è atteso a Milano

Come riportato da Tuttosport, Giroud ha già dichiarato di non aver ancora deciso e che la sua scelta dipende dalla sua famiglia. Il richiamo della MLS è particolarmente forte e il giocatore vorrebbe concludere la sua carriera negli Stati Uniti. Nei prossimi mesi, anche il suo agente tornerà a Milano per parlare con la dirigenza rossonera.