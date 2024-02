Milan, il punto sui rinnovi: Giroud in dubbio, Jovic e Okafor devono dimostrare di più

Questa mattina, la Gazzetta dello Sport ha voluto fare il punto sui rinnovi in casa Milan. I rossoneri oggi sono attesi alle 18 allo Stirpe per il match contro il Frosinone, la dirigenza del Diavolo però, non vuole perdere tempo e sta già ragionando sui rinnovi in vista della prossima stagione.

Milan, si lavora ai rinnovi per il reparto avanzato

Giroud è il primo indiziato per la questione rinnovi, il suo contratto è in scadenza al termine della stagione e sarà da capire se il francese prolungherà il suo contratto con i rossoneri, o se vorrà tentare un’esperienza in MLS. Ciò che è certo è che il Milan rinnoverà il suo reparto avanzato, da capire se resterà anche Luka Jovic e se Okafor farà una seconda parte di stagione più incisiva.