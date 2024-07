Milan, indiscrezioni dall’Inghilterra: Thiaw vicinissimo al Newcastle per una cifra monstre

Dall'Inghilterra rimbalzano le voci di un'imminente cessione da parte del Milan di Malick Thiaw, direzione Newcastle, per una cifra vicina ai 40 milioni

Arrivano indiscrezioni dall’Inghilterra secondo cui il Newcastle sarebbe ad un passo dal chiudere la trattativa con il Milan per Malick Thiaw. Come riporta il portale HITC i due club sarebbero ormai ad un passo dal definire un accordo: l’operazione si aggirerà attorno ai 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus, l’accordo tra club si avvicina mentre con il calciatore è stata già raggiunta un’ampia intesa da qualche giorno.

Milan, Thiaw al Newcastle sblocca il mercato in entrata | Pavlovic in arrivo, Emerson Royal vicinissimo

Intanto, in entrata, si avvicina ad ampi passi Pavlovic. Proprio la volontà del calciatore ha dato impulso alla trattativa, col Milan che dopo i primi approcci ha alzato l’offerta e raggiunto il limite dei 20 milioni considerando anche i bonus, col Salisburgo che ha capito di non poter forzare ulteriormente la mano. Vicino anche Emerson Royal, per cui il Milan continua a spingere col Tottenham. C’è fiducia a Milanello di poter chiudere entrambe le trattative entro la settimana.