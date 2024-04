Il 22 aprile alle 20.45 andrà in scena il derby della Madonnina. Un big match che va sempre ben organizzato, ma quest’anno con maggiori accortezze. In vista della particolare gara, il prefetto di Milano incontrerà le forze dell’ordine e i dirigenti interisti per un piano dettagliato.

Milan-Inter, tutto pronto per il grande derby

Durante l’incontro tra le parti ci saranno diversi temi da affrontare. Si parlerà dalle zone della città in cui concentrare gli agenti fino al tragitto preciso del bus scoperto. Si dovrà pensare al primo giorno scelto per il torpedone da San Siro al Duomo, dove sarà attesa una gran folla. Molto probabilmente verrà scelto martedì 23 aprile, quindi il giorno successivo al derby. Queste sono i temi principali, abbastanza chiari, c’è ancora da valutare la possibilità di un maxi-schermo.

L’orario, 20.45, non cambierà, e quindi non ci sarà richiesta di orario anticipato per il calcio d’inizio. Nel caso lo scudetto non dovesse arrivare contro il Milan, ma contro il Torino, nel match successivo, l’orario potrebbe essere cambiato. Se lo scudetto arrivasse in quell’occasione il pullman scoperto dovrebbe mettersi in moto subito dopo il match.

L’Inter vince lo scudetto nel derby se…

Dopo il 2-2 contro il Cagliari la possibilità di vincere lo scudetto contro il Milan durante il derby, si è complicata. L’Inter si presenterà al derby di lunedì 22 aprile con 14 punti di vantaggio. Per diventare campioni d’Italia tra otto giorni, i nerazzurri saranno costretti a vincere. Con un pareggio il distacco si manterrebbe a +14 a cinque giornate dalla fine: festa rimandata. In caso di successo del Milan, rossoneri a -11 a cinque giornate dalla fine.