Quasi tutto pronto per una delle stracittadine più importanti della Serie A. Domenica sera, a San Siro, in scena Milan-Inter. I due tecnici stanno preparando le proprie squadre e studiando le scelte da fare. Anche Max Allegri sta capendo come schierare il suo Diavolo, considerando che nell’ultimo derby a spuntarla è stato proprio lui.

Milan-Inter, le scelte di Max Allegri

Domenica 8 marzo si avvicina sempre di più, sarà la giornata del grande derby di Milano. La formazione guidata da Max Allegri arriva alla sfida contro i cugini con 10 punti di distanza. I nerazzurri di Chivu, nell’ultima giornata hanno battuto a San Siro 2-0 il Genoa di Daniele De Rossi, grazie ai gol di Dimarco e Calhanoglu. Ancora una volta l’Inter ha dimostrato la sua forza, nonostante assenze importanti. Il Milan, d’altra parte, invece, ha vinto contro lo stesso risultato a Cremona contro la Cremonese con i gol all’89’ e al 94′ di Pavlovic e Leao.