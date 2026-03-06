Il derby Milan-Inter è sempre più vicino. Il tecnico dei nerazzurri, nonostante i 10 punti di vantaggio sui rossoneri, non ha intenzione di perdere terreno. L’Inter si presenta al derby ricordando a tutti che l’ultimo ko in campionato risale proprio alla sfida d’andata, vinta 1-0 dal Diavolo. Cristian Chivu ha deciso la formazione che scenderà in campo domenica per contrastare i cugini.

Milan-Inter, le scelte di Chivu

Lo scudetto sembra stia viaggiando verso un’unica direzione: sponda nerazzurra. L’assalto allo scudetto da parte dei nerazzurri è iniziato proprio dopo il derby di andata, quando la formazione di Chivu è stata battuta. Da lì in poi i nerazzurri hanno iniziato l’ascesa e mantenuto tenuto un ritmo folle in campionato, insostenibile per qualsiasi inseguitrice. A pochi punti di distanza ad inizio campionato, hanno poi mollato il ritmo sia la Roma che il Napoli. In corsa è rimasto solo il Milan.

Una sconfitta dell’Inter nel derby di domenica potrebbe riaprire i giochi proprio per il Milan. Nulla è ancora deciso. Allegri farà il suo gioco, intanto per Chivu scelte fatte praticamente in tutti i reparti, con un solo dubbio.

La probabile formazione dell’Inter: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu/Mkhitaryan, Zielinski, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. L’unico dubbio per il tecnico rumeno sembra essere a centrocampo, dove non c’è ancora chiarezza se schierare Calhanoglu o Mkhitaryan.