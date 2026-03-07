Milan-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Il derby della Madonnina in scena a San Siro per la seconda volta in questa stagione di Serie A Tim 2025/26. Dopo il risultato secco dei rossoneri all’andata (1-0), al Meazza è di scena la sfida del ritorno. La gara Milan-Inter si giocherà domenica 8 marzo ore 20:45, guidata dall’arbitro Doveri.

Milan-Inter, probabili formazioni

Il Milan arriva alla sfida di oggi dopo il 2-0 contro la Cremonese nella scorsa giornata di campionato. I rossoneri sono i diretti avversari dell’Inter nella corsa scudetto, ma anche gli unici, considerando il divario tra i nerazzurri e chi insegue. La formazione di Allegri ha ben 10 punti di differenza da quella di Chivu. Un divario che, con una sconfitta, potrebbe diventare irraggiungibile.

L’Inter arriva alla sfida di oggi con 10 punti in più sul Milan, unica squadra con il quale può competere nella corsa scudetto. I nerazzurri, dopo l’uscita dalla Champions League sono rimasti in corsa per scudetto e Coppa Italia. La formazione di Chivu arriva proprio dal pareggio contro il Como nell’andata delle semifinali della coppa tricolore. Nel match contro i cugini si passerà per lo scudetto, un risultato che dirà tanto sul prossimo possibile vincitore dello scudetto.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Leao, Pulisic. Allenatore: Allegri. A disposizione: Terracciano, Athekame, Odogu, Bartesaghi, Jashari, Ricci, Nkunku, Fullkrug.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. Allenatore: Chivu. A disposizione: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto, Sucic, Dumfries, Diouf, Mkhitaryan, Darmian, Frattesi, Lavelli, Bonny.

ARBITRO: Doveri. ASSISTENTI: Baccini-Berti. QUARTO UOMO: Marchetti. VAR: Abisso. AVAR: Di Bello.

Dove vedere Milan-Inter

La partita tra Milan e Inter è in programma a San Siro domenica 8 marzo alle ore 20.45 e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.