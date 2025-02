Il mercato del Milan è riuscito a sopperire alle lacune in zona attacco. I rossoneri in 4 giorni hanno rivoluzionato l’attacco portando Gimenez e Joao Felix. La coppia non solo darà una marcia in più alla zona offensiva, ma riuscirà ad alleggerire dalle responsabilità Rafa Leao. Il portoghese adesso avrà meno responsabilità, perché il reparto offensivo può contare sull’elevato potenziale di altri elementi, ma allo stesso tempo avrà anche meno alibi. L’attaccante è chiamato ad uscire dalla sua comfort zone.

Milan, ultima chiamata per Leao

Leao è dunque chiamato ad una reazione, quella che lo renderà più presente e attivo in campo. Santiago Gimenez e Joao Felix permettono al Milan di prendere una fisionomia ben delineata e più adatta al 4-4-2 che Conceiçao ama utilizzare. In questo modo Leao non è più indispensabile, soprattutto se dovesse essere concentrato solo alla fase offensiva.

Tocca a Rafa trovare il suo equilibrio e dare una risposta sul campo. Intanto all’ex tecnico del Porto non mancano certo le alternative. Le soluzioni per il 4-4-2 sono varie, ad esempio si potrebbe puntare su Alex Jimenez, Chukwueze o Musah, un giocatore estremamente duttile, schierabile sia a destra che a sinistra. Il Milan lavora per trovare equilibrio e continuità, con tutte le soluzioni che adesso ha a disposizione potrebbe trovarlo molto presto.