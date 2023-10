Buone notizie per Massimiliano Allegri in vista della partita contro il Milan. Il tecnico toscano per la sfida di San Siro ha recuperato Federico Chiesa, che potrebbe subentrare a gara in corso.

I convocati:

Portieri: 1 Szczesny, 23 Pinsoglio, 36 Perin.

Difensori: 3 Bremer, 4 Gatti, 13 Huijsen, 24 Rugani, 27 Cambiaso.

Centrocampisti: 5 Locatelli, 16 McKennie, 17 Iling-Junior, 20 Miretti, 22 Weah, 25 Rabiot, 41 Nicolussi Caviglia, 47 Nonge Boende.

Attaccanti: 7 Chiesa, 9 Vlahovic, 11 Kostic, 14 Milik, 15 Yildiz, 18 Kean.