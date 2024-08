Paulo Fonseca ha espressamente richiesto Abraham come rinforzo per l’attacco

Scambio Roma–Milan, c’è ancora contatto per trovare una giusta soluzione al futuro di Abraham. Mentre a Milano sono alla ricerca di un vice Morata, a Roma ha bisogno di un giocatore sulla sinistra dopo aver aggiunto Matias Soulé dalla parte opposta.

Milan, idea Saelemaekers o Okafor

Potrebbe succedere uno scambio tra le due società che riguarda Abraham, che si trasferiebbe al Milan con uno tra Saelemaekers e Okafor a fare il percorso inverso. Il nuovo allenatore del Milan, Paulo Fonseca, ha espressamente richiesto Abraham come rinforzo per l’attacco. Vuole il centravanti inglese come sostituto, alternativa o soluzione in più a Morata. La dirigenza rossonera prova ad accontentare il portoghese e ha avviago una trattativa con i romani. La Roma è stata chiara con Moncada: la valutazione dell’attaccante è di 35 milioni di euro. Che naturalmente, in corso di trattativa possono scendere a 30.

A Milano, per abbassare il cash da versare nelle casse dei capitolini, hanno ben pensato di inserire una contropartita tecnica. Alexis Saelemaekers è in fase di valutazione e potrebbe essere quella pedina interessante. La sua valutazione è di circa 10 milioni di euro. La Roma è disposta ad inserire delle contropartite, i giallorossi starebbero pensando anche a Okafor, utile per rinforzare la fascia sinistra.