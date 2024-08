Roma, Ghisolfi spinge per due 2005 | Nusa e Wesley gli obiettivi

Ormai entrati nel piano del calciomercato, con più di un mese ormai trascorso, la Roma non sembra aver intenzione di premere sul freno, e Ghisolfi sembra intenzionato a portare un altro giovane talento alla corte di De Rossi, che la prossima stagione avrà l’obbligo morale di portare tra le prime quattro i giallorossi dopo i vari sforzi economici dei Friedkin fatti per portare nella capitale giocatori come Dovbyk e Soulè, a cui potrebbe presto aggiungersi un altro profilo interessante.

Roma, Wesley e Nusa i nuovi nomi per l’attacco

Come si era già intuito dopo il tentativo per strappare alla Juventus Chiesa, l’idea del DS sarebbe quella di aggiungere alla rosa giallorossa un esterno d’attacco che possa donare ulteriore imprevedibilità al reparto offensivo, e i nuovi due nomi valutati dalla società capitolini sarebbero i due 2005 Antonio Nusa e Wesley Gassova.

Il primo è ormai ben noto nel calcio europeo grazie alle varie apparizioni in Champions con il Club Brugge, club che detiene il suo cartellino, valutato circa 20 milioni dal club belga.

Il secondo, brasiliano del Corinthians, è considerato in Sud America un futuro crack, che potrebbe presto diventare il nuovo Neymar, ormai lontano dal calcio che conta dopo il trasferimento in Arabia. Anche per lui servirà però una cifra intorno ai 20 milioni.