Milan, accelerata per Harder
Conrad Harder è molto vicino al Milan. I lombardi, dopo il meeting con Tare e Allegri in sede, hanno deciso di accelerare sull’attaccante danese dello Sporting. Harder ora è la prima opzione del Milan. Anzi, è più di questo: è una trattativa che avanza ad alta velocità. I due club hanno già da giorni un accordo di massima per un trasferimento da 24 milioni più 3 di bonus e percentuale sulla rivendita. Per quanto riguarda l’ingaggio non è lontano dal milione e mezzo netto a stagione. Questo è quello accordato da Milan e Sporting per Harder. Il giocatore, invece, deve ancora dire sì alla proposta del Milan, anche perché nei giorni scorsi ha puntato molto sul Rennes. A differenza del Milan, andare nel club francese per lui risulterebbe meglio, considerato lo spazio in rosa dedicatogli e capacità di crescere per i giovani.
L’accordo tra Sporting e Rennes non è andato in porto, al momento si valuta il Milan per il futuro di Harder, le prossime ore saranno decisive e il Milan potrebbe contare su questo vantaggio per affondare il colpo. In queste ore ha visto l’agente del giocatore, arrivato a Milano, ed è probabile che lo riveda a breve per definire una proposta.