Al Milan hanno fatto un summit in sede, anche in presenza del tecnico Allegri, in cui c’è stato un primo incontro con l’agente dell’attaccante danese dello Sporting Lisbona, Harder. Dopo il ritorno in Germania di Victor Boniface, l’attaccante dello Sporting sembra essere diventato lui il nome nuovo per il reparto avanzato dei rossoneri.

Milan, accelerata per Harder

Conrad Harder è molto vicino al Milan. I lombardi, dopo il meeting con Tare e Allegri in sede, hanno deciso di accelerare sull’attaccante danese dello Sporting. Harder ora è la prima opzione del Milan. Anzi, è più di questo: è una trattativa che avanza ad alta velocità. I due club hanno già da giorni un accordo di massima per un trasferimento da 24 milioni più 3 di bonus e percentuale sulla rivendita. Per quanto riguarda l’ingaggio non è lontano dal milione e mezzo netto a stagione. Questo è quello accordato da Milan e Sporting per Harder. Il giocatore, invece, deve ancora dire sì alla proposta del Milan, anche perché nei giorni scorsi ha puntato molto sul Rennes. A differenza del Milan, andare nel club francese per lui risulterebbe meglio, considerato lo spazio in rosa dedicatogli e capacità di crescere per i giovani.

L’accordo tra Sporting e Rennes non è andato in porto, al momento si valuta il Milan per il futuro di Harder, le prossime ore saranno decisive e il Milan potrebbe contare su questo vantaggio per affondare il colpo. In queste ore ha visto l’agente del giocatore, arrivato a Milano, ed è probabile che lo riveda a breve per definire una proposta.