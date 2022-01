Milan, le condizioni di Ibrahimovic: lo svedese ci sarà nel derby?

Gli esami strumentali hanno escluso lesioni

Quando prima della mezz’ora di Milan-Juventus Ibrahimovic ha accusato un problema fisico e si è fermato, tutti in casa Milan hanno trattenuto il respiro pensando al derby in programma dopo la sosta. Lo svedese, che in questa stagione aveva già avuto problemi con il tendine di Achille, ha sentito nuovamente dolore in quella zona e ha dovuto chiedere il cambio con l’ingresso di Olivier Giroud che ha guidato l’attacco rossonero.

LEGGI ANCHE

Milan, arriva Lazetic. Derby a rischio per Ibra

Calciomercato Milan, si cerca un difensore| I nomi

Nella giornata di ieri sono stati effettuati gli esami strumentali per capire l’entità del problema. Questi ultimi hanno escluso qualsiasi tipo di lesione al tendine, ma hanno evidenziato comunque la presenza di un’infiammazione. C’è quindi speranza che Ibrahmovic possa essere regolarmente in campo per il derby della Madonnina, se non dal primo minuto, quantomeno a gara in corso.