Milan, Leao non voleva l’Mvp

Un debutto in Champions che ha lasciato a Rafa Leao l’amaro in bocca. Infatti il mancato gol a causa di un tacco beffardo contro il Newcastle, ha fatto mormorare San Siro e non solo. Il numero 10 del Milan proprio non si perdona quell’azione maledetta.

Milan, Leao e il premio della discordia

Nonostante la UEFA abbia premiato a fine partita Rafa Leao come protagonista del match di Champions contro il Newcastle, l’attaccante del Milan non ha mostrato la stessa opinione. Infatti come svela “La Gazzetta”, il portoghese è stato sorpreso e forse perfino infastidito dall’essere stato scelto come Mvp della partita dalla Uefa. Tanto che non avrebbe voluto nemmeno ritirare il riconoscimento. Ma alla fine Rafa si è arreso al protocollo ma non senza ammettere a se stesso di essere stato protagonista di una serata negativa.