Milan, si allunga lista degli infortunati: col Verona altro indisponibile

Pioli in conferenza ha parlato del suo forfait

Piove ancora sul bagnato in casa Milan: con la sosta nazionali che ha già privato i rossoneri di diversi pedine fondamentali come Maignan (operato al polso, qui i tempi di recupero) e Theo Hernandez, positivo al Covid, un altro titolare sarà con tutta probabilità fuori per la gara contro il Verona. Mister Pioli, infatti, in conferenza ha annunciato lo stop di Brahim Diaz: “Durante la sosta l’ho visto benissimo, oggi era un po’ indisposto. Vedremo domani“. I tifosi rossoneri devono quindi stare col fiato sospeso e sperare che le condizioni dello spagnolo migliorino per un recupero in extremis che però pare improbabile.

Fin qui il rendimento di Brahim Diaz è stato superiore alle più rosee aspettative: pur con l’ingrato compito di non far rimpiangere Hakan Calhanoglu, passato ai cugini interisti, il nuovo trequartista titolare in casa Milan ha inanellato prestazioni convincenti una dopo l’altra, condite da 3 gol e 1 assist in campionato e 1 gol e 1 assist in Champions League.