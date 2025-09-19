Milan, l’ora dei rinnovi: tutto pronto per Saelemaekers e Pulisic, situazione complicata con Maignan

Il Milan ha da poco concluso un gran mercato estivo, ma adesso è tempo di pensare a rinnovi e alle mosse per le prossime stagioni. Non sarà semplice, ci sono alcune trattative che sono più complicate, tipo quella con il portiere Mike Maignan. Intanto ci si avvia a trattare con gli agenti di Pulisic e Saelemaekers.

Milan, lunga lista di rinnovi in arrivo

Il portiere francese non è alle prese con un nuovo infortunio e ancora rende difficile una trattativa per il rinnovo con i rossoneri. La situazione attuale spinge Igli Tare e Giorgio Furlani a fare anche dei ragionamenti differenti in vista del futuro. La dirigenza del Diavolo ha già un possibile sostituto, Lorenzo Torriani, il quale scalpita per mettersi tra i pali dei rossoneri. Il giovane portiere ha un contratto che va in scadenza il 30 giugno 2026 e anche con lui urge di trovare un accordo. In caso di mancata fiducia al 19enne, è pur sempre privo dell’esperienza necessaria, la società dovrà trovare un eventuale è giusto erede.

Mentre il portiere complica la vita dei dirigenti del Diavolo, i rinnovi di Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers sono molto più semplici. Entrambi in scadenza nel 2027, si punta a rinnovare il contratto dando un giusto adeguamento di contratto. Per l’americano si punta a un prolungamento fino al 2029 con un aumento dello stipendio a 5 milioni più bonus. Per il centrocampista belga il discorso è simile e andrà a percepire tre milioni di euro fino al 2029. In arrivo, nei prossimi mesi, anche i rinnovi per Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek che andranno in scadenza nel 2027 e per cui il Milan potrebbe già muoversi a inizio 2026.