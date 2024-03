Il calciomercato del Milan deve essere ben mirato la prossima estate. I rossoneri, infatti, sarebbero alla ricerca di alcuni colpi mirati, ma che potrebbero essere molto dispendiosi. Per questo, ci saranno alcuni giocatori che saranno più sacrificabili degli altri. Mike Maignan è uno di questi.

Milan, addio al Maignan con la giusta offerta

Mike Maignan è uno dei migliori giocatori del Milan, grazie a lui la squadra ha ottenuto grandi successi in molte gare. Dovrebbe essere uno degli intoccabili sul mercato, ma non sarà così la prossima estate. Nonostante il francese sia per il club rossonero un valore aggiunto e uno dei cinque portieri migliori del mondo, il francese risulta essere anche il pezzo pregiato più sacrificabile davanti a un’offerta giusta, a differenza di Theo e Leao che il Milan non ha intenzione di lasciar partire se non davanti a cifre davvero folli.

Un’offerta sui 70-80 milioni di euro potrebbe convincere il Milan a sedersi intorno al tavolo delle trattative. Il francese ha un contratto fino al 2026 e attualmente guadagna 2.8 milioni più bonus; il suo entourage, forte di interessi da top club stranieri (su tutti il Bayern Monaco), vorrebbe salire a quota 8, o per lo meno raggiungere il target di Leao, ovvero 7. D’altra parte, il Milan, ha pensato a un rinnovo sui 5 milioni più bonus e quindi una distanza ampia dalle aspettative del francese Al momento, perciò, la trattativa non sarebbe per nulla semplice, ma una buona offerte porterebbe via il portiere dal Diavolo.