Milan-Newcastle, boom di spettatori a San Siro | Le statistiche

Nonostante la cocente sconfitta rimediata sabato scorso per mano dell’Inter, i tifosi del Milan sono pronti a sostenere i loro beniamini in occasione del debutto stagionale in Champions League che si disputerà a Milano martedì 19 alle 18:45.

Ad affrontare il Milan sarà il Newcastle, che non sta riconfermando le prestazioni della scorsa stagione, avendo finora perso 3 delle 5 partite di Premier, ma che è pronto a dare il massimo in questa edizione (per loro storica) di Champions League.

Boom di spetttori, attesi in 65 mila a San Siro

Come anticipato in precedenza, saranno più di 65 mila i tifosi a supportare il Milan nel match contro gli inglesi e circa 7 mila di loro arriveranno da oltre 100 paesi, tra i quali USA, Canada e Arabia Saudita, mentre 700 sono ospiti del club rossonero.

Ci sarà anche una novità sulla maglia, infatti un nuovo font sarà utilizzato ad hoc per questa competizione in ricordo della Champions vinta nel 2003, e sul retro della maglia apparirà anche quest’anno il logo di Fondazione Milan.