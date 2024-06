L’Arabia ha dimostrato, già da tempo, interesse per l’attaccante portoghese in forza al Milan. Su Rafa Leao, in particolare, è l’Al Hilal ad aver avuto un interesse sincero e concreto. L’offerta è di 100 milioni di euro, quasi impossibile da rifiutare. Intanto che il Milan e il giocatore riflettono, si inserisce anche il PSG nella lista dei club interessati all’attaccante.

Milan, PSG su Leao

Leao, attualmente impegnato agli Europei con il suo Portogallo, è un nome caldo sul mercato, non solo europeo. In casa Milan sanno che tanti club sparsi per il mondo sono pronti a fare follie pur di accaparrarselo. In particolare, nelle ultime settimane, le sirene arrivate dall’Arabia hanno fatto tremare i tifosi. L’Al-Hilal è pronto a mettere sul piatto circa 100 milioni di euro per prendere il portoghese che ha anche una clausola da 175 milioni.

Non solo l’Arabia, anche dalla Francia sembra arrivare un forte interesse per il portoghese. Il Paris Saint-Germain, dopo aver perso Mbappé, è alla ricerca di un giocatore importante in attacco. Leao risponde all’identikit dei francesi, ma i parigini non hanno intenzione di prelevare l’attaccante in tempi brevi, d’altra parte, il Milan, ha intenzione di fare cassa subito, per fare mercato. In ogni caso, bisognerà attendere la fine degli Europei prima di azzardare qualsiasi movimento di mercato.