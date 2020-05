Quale futuro per Ibrahimovic?

Jesper Jansson, direttore sportivo dell’Hammarby, rilascia al ‘Expressen’ dichiarazioni che mettono in dubbio il futuro dello svedese. Il dirigente ha dichiarato: “Se c’è la possibilità di acquistare Ibrahimovic? Probabile…”

Parole che spaventano il Milan: “È probabile, penso di si – ha spiegato Jansson – Ma solo Zlatan lo sa. Al momento lui non ha detto nulla a riguardo e io non devo di certo dirgli che lo vogliamo qua. Ormai ho capito com’è fatto, lui non si esporrà fino a quando non sarà sicuro al 100%, ma ovviamente a noi l’ipotesi piacerebbe molto”.