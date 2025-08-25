Mercato senza sosta per il Milan che nelle ultime ore si sta muovendo su un altro nome per il centrocampo, quello di Giovanni Fabbian.

Milan, Fabbian il prossimo obiettivo di mercato

Ieri al Milan è andato in scena un vertice di mercato dal quale è emerso la necessità di inserire nuovo attaccante nell’organico ma anche un nuove innesto in mediana. Mentre l’ex tecnico della Juventus sogna di avere nel team rossonero Adrian Rabiot, che ha rotto col Marsiglia, la società punta sul giocatore del Bologna.

Il giocatore dei felsinei è uno dei più richiesti sul mercato, forte l’interesse anche dell’Inter per il classe 2003. Il Milan è pronto a mettere sul piatto un’offerta da 15 milioni di euro, ma i rossoblù al momento fanno muro. Il Bologna lo pagò 4,5 milioni. Il Milan potrebbe prenderlo se chiudesse l’accordo per il passaggio di Yunus Musah all’Atalanta. L’Atalanta per Musah si è mossa da tempo e l’accordo tra club per un trasferimento da circa 25 milioni è sicuramente possibile.